الشلف.. توقيف عشريني بتهمة تداول أوراق نقدية مزورة!

أوقفت مصالح أمن دائرة أولاد فارس في ولاية الشلف، اليوم الإثنين، شخص يبلغ من العمر 25 سنة. بتهمة التورط في قضية تزوير أوراق نقدية بالعملة الوطنية طرحها للتداول.

وتمت قضية الحال، بعد ورود معلومات مفادها وجود شخص بصدد القيام بطرح للتداول نقود مزورة.وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيه مع ضبط بحوزته على ورقة نقدية من العملة الوطنية فئة 1000دج مزورة مهيأة للصرف والتداول.وبعد إستكمال ملف الإجراءات الجزائية عن قضية طـرح وتوزيع ورقة نقدية ذات سعر قانوني مزورة للتداول.أحيل المشتبه فيه بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

ومن جهة أخرى، تمكنت اليوم مصالح أمن دائرة أولاد فارس بالشلف، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و 31 سنة يقومان بتروج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.وتمت عملية التوقيف والحجز، بعد إستغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة.مفادها وجود أشخاص يروجون المهلوسات عبر أحياء و شوارع المدينة.وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات.تم توقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما 399 قرص مهلوس.