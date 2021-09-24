الشلف: توقيف عشريني وحجز 1872 قارورة خمر

تمكنت اليوم، مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة. يقوم بحيازة ونقل وبيع الخمور.

عملية التوقيف والحجز تمت بعد مباشرة تحريات حول المشتبه فيه. والذي كان على متن مركبة تم إخضاعها للمراقبة والتفتيش. ليتم ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 960 وحدة من مختلف العلامات والأحجام كان بصدد بيعها وترويجها.

وبالترمن مع ذلك وعلى إثر مداهمة للأماكن المشبوهة، تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 912 وحدة من مختلف العلامات والأحجام كانت مخزنة بأحد المخابئ لترويجها وبيعها بطريقة غير شرعية.