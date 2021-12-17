الشلف: توقيف “عشريني” وحجز 600 وحدة خمر
أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، يقوم ببيع المشروبات الكحولية، في عملية تم خلالها حجز 600 وحدة خمر.
وفي هذا السياق تمت عملية التوقيف و الحجز حسب مصادر “النهار أونلاين”، بناء على معلومات مفادها قيام أشخاص ببيع المشروبات الكحولية في أوساط الشباب.
بالمقابل وبعد التدخل تم توقيف المتهم وحجز 600 وحدة خمر من مختلف الأحجام و العلامات.
وبعد إنجاز الملف الجزائي في حقه عن قضية المتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة، تم إحالته أمام محكمة الشلف.
طالع أيضا:
الشلف: الشرطة توقف 3 أشخاص بتهمتي حيازة بندقية صيد ومسدس آلي
الشلف: الشرطة توقف 3 أشخاص بتهمتي حيازة بندقية صيد ومسدس آلي
كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي بن سونة بالشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 42 و 55 سنة بتهمتي حيازة بندقية صيد ومسدس آلي.
في هذا السياق عملية التوقيف تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بناء على ورود معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري يتمثل في بندقية صيد بصدد بيعها،
وبعد التحقيق والتحري في قضية الحال تم تم توقيف المشتبه فيهم وضبط بندقية صيد تبين أنها بدون رخصة،
بالإضافة إلى مسدس آلي، كما تم حجز 14 خرطوشة خاصة ببندقية صيد.
ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم، عن قضية حيازة و المتاجرة بسلاح ناري بدون رخصة، وإحالتهم أمام محكمة الشلف.
طالع أيضا: الشلف: الدرك يوقف 3 متهمين في إقتحام محل لبيع العجلات بسنجاس
كما تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة.
حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp