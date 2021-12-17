الشلف: توقيف “عشريني” وحجز 600 وحدة خمر

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، يقوم ببيع المشروبات الكحولية، في عملية تم خلالها حجز 600 وحدة خمر.

وفي هذا السياق تمت عملية التوقيف و الحجز حسب مصادر “النهار أونلاين”، بناء على معلومات مفادها قيام أشخاص ببيع المشروبات الكحولية في أوساط الشباب.

بالمقابل وبعد التدخل تم توقيف المتهم وحجز 600 وحدة خمر من مختلف الأحجام و العلامات.

وبعد إنجاز الملف الجزائي في حقه عن قضية المتاجرة بالمشروبات الكحولية دون رخصة، تم إحالته أمام محكمة الشلف.

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