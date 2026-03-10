الشلف: توقيف عصابة أحياء خطيرة مع حجز سلاح ناري وذخيرة حية

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية الشلف، ممثلة في فرقة البحث و التدخل “BRI ” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك عصابة أحياء خطيرة و توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 46 سنة. مع حجز سلاح ناري وكمية معتبرة من الذخيرة الحية من مختلف العيارات. إضافة إلى كمية من الكيف المعالج.

وجاءت هذه العملية، حسب بيان لمصالح الأمن عقب شجار عنيف وقع نهاية الشهر الماضي بحي الشرفة بمدينة الشلف. استعمل خلاله سلاح ناري ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بطلق ناري.

الحادثة استدعت تدخلا سريعا من عناصر الشرطة القضائية التي باشرت تحقيقات مكثفة وتحريات ميدانية دقيقة مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي و توقيفه في ظرف وجيز بطريقة احترافية. مع استرجاع السلاح الناري المستعمل في الجريمة، و هو مسدس رشاش من نوع MAT 49 .

التحقيقات المتواصلة في القضية، و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص آخرين يشتبه في انتمائهم إلى هذه العصابة. كما مكّنت العملية من حجز 94 خرطوشة حية من مختلف العيارات، بينها أربع خراطيش مسيلة للدموع، قنبلة يدوية. بالإضافة كذلك إلى كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ83 غراما .

و بعد استكمال إجراءات التحقيق، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، حيث وجّهت لهم عدة تهم، من بينها إنشاء و تنظيم عصابة أحياء المشاركة فيها، حمل و نقل و تخزين أسلحة نارية و ذخيرة حربية، الشروع في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، عدم الإبلاغ عن جناية و المشاركة فيها، إضافة إلى حيازة و تخزين المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور