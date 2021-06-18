الشلف: توقيف عصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء

أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف جماعة أشرار، متكونة من ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 23 و42 سنة. تقوم بالاعتداء على المواطنين عبر أحياء وشوارع مدينة الشلف وزرع الرعب في نفوسهم باستعمال أسلحة بيضاء.

وحسب أمن ولاية الشلف، فقد قام الموقوفون برفقة آخرين بالشجار في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء. بالقرب من محور الدوران لجسر الزبوج بوسط مدينة الشلف. وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية تم توقيف المشتبه فيهم تباعا.

وضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء متمثلة في خناجر، قاذفات شماريخ، عصي حديدية. حيث أنجز في حقهم ملفات جزائية عن قضية إنشاء عصابة أحياء مع حمل أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي. بالإضافة إلى السكر العلني مع الإخلال بالسكينة العامة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.