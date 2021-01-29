الشلف: توقيف عصابة إجرامية تحتال على المواطنين وإحباط محاولة هجرة غير شرعية

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين مران بالشلف من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و 38 سنة.

وينحدر الموقوفون من مدينة عين مران، يقومون بالتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

بالإضافة الى تعريض حياة أشخاص للخطر والإعداد لجنحة النصب والإحتيال.

العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها قيام ثلاثة أشخاص بجمع مبالغ مالية تتراوح ما بين 55 و 75 مليون سنتيم.

وهذا من عند مجموعة من الأشخاص قصد توفير لهم لوازم و معدات تساعدهم في الهجرة غير الشرعية.

ليقوم سالفي الذكر بالعدول عن محاولة الهجرة مطالبين المشتبه فيهم باسترجاع أموالهم، الأمر الذي حال دون ذلك.

وبعد تكثيف التحريات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم توقيف المشتبه فيهم.

وضبط بحوزة أحدهم كمية من البارود تقدر بـ 106 غرام وهاتفين نقالين يستعملان في إتصالاتهم مع تحويلهم لإستكمال الإجراءات القانونية.

وأنجز في حق أحدهم ملف جزائي عن قضية حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة.

بالإضافة إلى النصب، محاولة تهريب المهاجرين بتدبير الخروج الغير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من للحصول على منفعة مالية.

فيما أنجز في حق شريكيه ملف جزائي عن قضية النصب، محاولة تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني.

وقد أحيل سالفي الذكر بموجبهما أمام محكمة بوقادير.