الشلف: توقيف عصابة سرقة المواشي في الزبوجة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الزبوجة في الشلف أربعة 4 أشخاص أعمارهم ما بين 20 و45 سنة.

وحسب بيان أمن ولاية الشلف، اليوم الخميس، فقد تم توقيفهم عن قضية تكوين جمعية أشرار وسرقة مواشي.

القضية تمت على إثر التحري في شكوى تقدم بها أحد المواطنين بتعرضه لسرقة 13 رأس من أغنامه.

وبعد التحريات والأبحاث، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم متلبسين بجرم السرقة.

حيث تم ضبطهم بأحد أسواق الماشية بالمنطقة وهم يعرضون الماشية المسروقة للبيع.

وتم توقيفهم واسترجاع رؤساء الأغنام المسروقة، بعد تحويلهم إلى المصلحة أنجز في حقهم ملف جزائي أحيلوا بموجبه أمام محكمة تنس.