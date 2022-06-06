الشلف: توقيف فلاح يسقي محصول الطماطم بالمياه القذرة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالصبحة بالمجموعة الإقليمية لولاية الشلف. من توقيف فلاح يبلغ من العمر سبعون (70) سنة. يقوم بسقي محصول الطماطم بالمياه القذرة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة مختلف أنواع الإجرام. بالإضافة كذلك إلى الحفاظ على صحة المستهلك. حيث و على إثر قيام عناصر الفرقة بدورية عبر الإقليم. أين تم ضبط فلاح يقوم بسقي المحاصيل الزراعية “محصول الطماطم” بالمياه القذرة. مستخرجة من حفرة كبيرة بوادي العزة ببلدية الصبحة ولاية الشلف باستعمال محرك مائي من نوع داتس.

كما أشار البيان، إلى أنه على إثر ذلك تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق. في انتظار تقديمه أمام الجهات القضائية. كما تم حجز المحرك وأنابيب السقي المثبتة على ضفة الحفرة الموصولة بوادي العزة. ووضعهم بالمحشر البلدي إلى غاية صدور أمر قضائي.

كما تمكنت أيضا، ذات الفرقة في عملية أخرى وبناء على معلومات مؤكدة من العثور على آلة حفر تقليدية الصنع تشتغل بالطاقة الكهربائية. يقوم صاحبها الأربعيني رفقة عماله بحفر بئر إرتوازي بأحد المنازل ببقعة الصوالة بلدية الصبحة ولاية الشلف بدون رخصة.

وبعد المعاينة والتفتيش تبيّن بأن المعني قد قام بحفر بئر إرتوازي بعمق 112 متر بدون رخصة. وعليه تم توقيف أشغال الحفر واقتياد صاحب المنزل والعمال إلى الفرقة من أجل مواصلة التحقيق مع وضع آلة الحفر بالمحشر البلدي في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية.

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