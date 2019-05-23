الشلف.. توقيف قاتل زوجته في وادي قوسين ببني حواء

اوقفت مصالح الدرك الوطني ببني حواء في الشلف قاتل زوجته البالغة من العمر 40 سنة ببلدية وادي قوسين في دائرة بني حواء.

وأوضح البيان للفرقة الا أن وقائع القضية تعود إلى منتصف نهار الاثنين الفارط أين قام الجاني البالغ من العمر 48 سنة بالتوجه إلى منزل صهره من أجل اصطحاب زوجته التي غادرت بيت الزوجية يوم قبل الحادثة بعد تعرضها للتعنيف من طرف زوجها.

إلا أنها رفضت الرجوع معه ليقوم مباشرة بإخراج سكين كان بحوزته و توجيه عدة طعنات في البطن الرقبة الصدر و أطراف اليدين توفيت على إثرها في عين المكان ليفر بعدها باتجاه مجهول على متن دراجته النارية.

وأضاف أن عناصر الدرك الوطني قامت مباشرة بغلق جميع المنافذ ووضع نقاط مراقبة عبر طول الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين بلديتي سيدي عكاشة و تنس.

والطريقين الولائيين رقم 34 الرابط بين بلديتي بني حواء و الزبوجة و 151 الرابط بين بلديتي الزبوجة و أم الدروع.

وبتنشيط عنصر الاستعلامات تم التوصل إلى أن الجاني متواجد بمنزل والدته أين تم تطويق المكان وتوقيفه و اقتياده إلى مقر الفرقة المحققة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم أمس الأربعاء تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس الذي أمر بإيداعه بالمؤسسة العقابية بتنس.