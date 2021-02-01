الشلف: توقيف لصوص المساكن والمركبات وضبط  10.15 غ من الكيف المعالج

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري السابع بأمن الشلف خلال جانفي، من توقيف أربعة أشخاص تبلغ أعمارهم بين 23 و35 سنة.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، متابع في قضيتي سرقة من داخل مركبة لهاتف نقال.

القضية تمت استغلال لشكاوى الضحية تفيد بتعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة من داخل مركباتهم.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات قصد تحديد هوية المشتبه فيه مع توقيفه في ظرف قياسي.

ليتم إنجاز ملفين جزائيين عن قضية السرقة من داخل مركبة لهاتف نقال، أحيل بموجبهما أمام محكمة الشلف.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، توبع في قضية حيازة مخدرات (كيف معالج) لغرض المتاجرة.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المخدرات (كيف معالج) بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته كمية من المخدرات كيف معالج تقدر بـ 10.15 غرام.

كما ضبط معه أداة تقطيع (كيتار)، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 10500دج يعتبر من عائدات بيع هذه السموم.

وبعد استيفاء الملف الجزائي في حقه عن قضية حيازة مخدرات (كيف معالج) لغرض المتاجرة ،أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، توبع في قضية السرقة من داخل مسكن بتوفر ظرفي الليل والتسلق.

القضية تمت إستغلالا لشكوى الضحية مفادها تعرض مسكنه للسرقة إستهدفت مجموعة من الأحذية.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات والترصد للمشتبه فيه تم توقيفه مع إسترجاع المسروقات.

ليتم إنجاز ملف جزائي عن قضية السرقة من داخل مسكن بتوفر ظرفي الليل والتسلق، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.

كما تم توقيف شخص عمره 26 سنة، محل حكم قضائي، لينجز ملف جزائي في حقه، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.