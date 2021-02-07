الشلف: توقيف لصوص الهواتف النقالة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس أمن ولاية الشلف بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف لصوص الهواتف النقالة.

وتم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و23 سنة، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بالخطف باستحضار مركبة.

القضية تمت على إثر اتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني 1548 مفاده تعرض أحد الأشخاص للسرقة.

واستهدفت هاتفا نقالا، من قبل 3 أشخاص كانوا على متن مركبة وسط المدينة.

ليتم مباشرة اتخاذ كافة الإجراءات قصد تحديد هويتهم، أين تم توقيف سالفي الذكر في ظرف قياسي.

كما تمكنت ذات المصلحة خلال نفس الفترة من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 23 و 24 سنة.

وتوبعا في قضيتي السرقة بالخطف لهاتف نقال والسرقة في حالة تلبس.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة عن قضية حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا بموجبها أمام محكمة الشلف.