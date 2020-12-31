الشلف: توقيف لص الهواتف النقالة وضبط 101 وحدة من الشماريخ

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن الشلف بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف لص الهواتف النقالة وضبط 101 وحدة شماريخ.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة متلبسا بسرقة هاتف نقال على مستوى حي الحرية.

وحسب أمن ولاية الشلف، فقد أنجز في حقه ملف جزائي عن قضية السرقة في حالة تلبس.

كما تمكنت ذات المصلحة في نفس الوقت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة بحوزته 101 وحدة من الشماريخ.

وقد كان بصدد بيعها لشباب الحي أنجز في حقه ملف جزائي عن قضية حيازة مواد حساسة.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة محل أمر قضائي .

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا بموجبها أمام محكمة الشلف.