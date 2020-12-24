الشلف: توقيف لص الهواتف النقالة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 35سنة، قام بسرقة هواتف نقالة.

وحسب بيان أمن ولاية الشلف، يقوم الشخص الموقوف بسرقة الهواتف النقالة للمواطنين و هذا بوسط المدينة.

العملية جاءت بناء على شكوى تلقتها المصلحة، تفيد بتعرض أحد المواطنين لسرقة هاتفه النقال -يضيف البيان-.

فور ذلك قامت عناصر ذات المصلحة بتكثيف أبحاثها و تحرياتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد توقيف الفاعل (ين).

أين كللت العملية بتوقيف المشتبه فيه مع إسترجاع الهاتف النقال خلال ظرف وجيز.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن جنحة السرقة ، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.