الشلف: توقيف لص وإسترجاع مبلغ مالي وقطع من المجوهرات

تمكن، عناصر الأمن الحضري السادس بولاية الشلف، من توقيف شخص بتهمة التورط في قضية تخص الإعتداء على منازل المواطنين بغرض السطو والسرقة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن قضية الحال تمت بعد التحري في شكوى تقدم بها أحد الأشخاص تفيد بتعرض مسكنه للسرقة والإستيلاء على مبلغ مالي معتبر، فضلا عن قطع من المجوهرات.

و بعد تدخل ذات المصالح تم تحديد هوية المشتبه فيه ليتم بعدها إلقاء القبض عليه وإسترجاع بعض المسروقات، في وقت تم فيه إقتياده إلى مقر الأمن لإستكمال إجراءات التحقيق معه و إحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.