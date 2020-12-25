الشلف: توقيف مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية الشلف بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية.

وتم توقيف شخص يبلغ 31 سنة محل أوامر وأحكام من قبل الجهات القضائية، عن قضية بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 66 سنة محل، (08) مذكرات البحث، عن قضية إصدار شيك بدون رصيد.

بالإضافة الى توقيف شخص يبلغ 61 سنة محل أوامر وأحكام من قبل الجهات القضائية، عن السرقة في حالة تلبس.

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم، أحيلوا بموجبها أمام محكمة الشلف.