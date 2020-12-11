الشلف: توقيف مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية

تمكن الأمن الحضري الأول الشطية، في ولاية الشلف، من توقيف مبحوث عنهم لدى الجهات القضائية.

وفي إطار محاربة الجريمة الحضرية، تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بالشطية بحر الأسبوع المنصرم، من معالجة عدة القضايا.

وقد تم توقيف شخص يبلغ من العمر 20سنة بحوزته قطع من المخدرات.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة عن قضية حمل سلاح أبيض محظور.

وأوقف أمن الشلف شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، عن قضية حيازة مشروبات كحولية، الكمية تقدر بـ 140 وحدة.

كما تم توقيف خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30و 50 سنة، محل أوامر بالقبض من قبل الجهات القضائية.

وبعد إنجاز ملفات جزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا أمام محكمة الشلف.