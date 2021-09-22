الشلف: توقيف مبحوث عنهم وضبط  101 وحدة المفرقعات

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري أم الدروع بأمن ولاية الشلف. خلال الأسبوع المنصرم من توقيف 4 أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 20 و43سنة.

كما تم توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 20 و 43 سنة، متلبسين بحيازة101 وحدة من المفرقعات. وذلك بعد تفتيش مركبتهما أين ضبط بداخلها على الكمية المذكورة لينجز ملف جزائي في حقهما،أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.

وتم توقيف شخصين، مسبوقين قضائيا تبلغ أعمارهما 40 و42 سنة، مبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية.