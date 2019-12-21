الشلف.. توقيف مجرم خطير مبحوث عنه لدى الجهات القضائية بتاوقريت

أوقفت مصالح أمن دائرة تاوقريت بالشلف مؤخرا مجرم خطير كان في حالة فرار.

الموقوف مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية ومصالح الشرطة وصدر في حقه أوامر بالقبض على اثر تورطه في عدة قضايا، منها قضية تتعلق بحيازة المخدرات، العصيان وحمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي وثلاثة قضايا تتعلق بجناية محاولة السرقة بتوافر ظرف التعدد والليل مع الاستعمال العنف.

وجنحة الضرب والجرح العمدي بإستعمال سلاح الابيض، جنحة إنتهك حرمة مسكن، قضتين تتعلقان بجنحة الضرب والجرح العمدي بإستعمال سلاح الابيض.

المعني في العقد الثاني من العمر، أنجز في حقه ملفا قضائيا أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية.