الشلف: توقيف مجموعة إجرامية متورطة في قتل إمرأة و تكبيل زوجها

نجحت مصالح الأمن بولاية الشلف في فك و حل ملابسات عملية سطو من داخل مسكن متبوعة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. راحت ضحيتها إمرأة في عقدها الرابع من العمر.

كما تم الإطاحة حسب المصدر بثلاثة أشخاص ضالعين فيها، أحدهم قاصر يبلغ من العمر17 سنة و 21 و 24 سنة على التوالي ينحدرون من بلدية تاجنة، مع استرجاع كافة المسروقات.

عملية توقيف المشتبه فيهم، تمت أمسية يوم 25 أوت، بعد التدخل الميداني السريع و الفعال لشرطة الشلف، عقب تلقي شكوى من الضحية (شخص مسن ). صاحب مسكن بمدينة تاجنة تعرض للسرقة و الاعتداء. من طرف أشخاص مجهولين.

حيث مكّن تدخل قوات الشرطة و التحريات المكثفة. تحت اشراف النيابة المختصة، من الوصول إلى المتورطين في العملية. و توقيفهم بعد ظرف وجيز من قيامهم بفعلهم الإجرامي.

الذي شكلوا لأجله جماعة إجرامية. مع استرجاع المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي من العُملتين الوطنية و الأجنبية. (02 مليون سنتيم + 800 أورو ). قطع و حُلي من المعدن الأصفر، وثائق هوية و دفتر بنكي، إلى جانب حجز الأدوات المستعملة في الجريمة المتمثلة. في سلاح أبيض (سكين من الحجم الكبير)، أقنعة وجه و قفازات طبية، أربطة و أحزمة. استعملهم الجناة في تكبيل صاحب المسكن و الاعتداء على زوجته بواسطة إناء فخاري و ختقها مما أدى إلى وفاتها.

و حسب ذات البيان، أنجزت المصالح القضائية ضدهم ملفاً جزائيا عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. جناية السرقة بتوفر ظرفي التعدد و احتجاز شخص أو اكثر، عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس التي خصتهم بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية.