الشلف.. توقيف محتال إلكتروني يستدرج ضحاياه بعروض وهمية عبر فيسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية الشلف من وضع حد لنشاط إجرامي خطير في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني، بعد الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية بسكرة، كان يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياه وسلب أموالهم بطرق احتيالية.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين وممتلكاتهم من الجرائم الإلكترونية. إذ باشرت الفرقة تحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة المختصة، عقب تلقي شكوى من ضحيتين مقيمتين بولاية الشلف، تعرضتا لعمليات نصب إلكتروني كلفتهما خسارة مالية إجمالية قدرت بـ 35 مليون سنتيم.

وكشفت مجريات التحقيق أن المشتبه فيه كان يعتمد على نشر إعلانات وهمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يعرض من خلالها منتجات للبيع، تتمثل في ماكينات خياطة بأسعار مغرية، من أجل استمالة الضحايا وإقناعهم بإجراء تحويلات مالية عبر تطبيق “بريدي موب”. وبعد ذلك يعمد إلى التحايل للحصول على رمز التأكيد السري، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة.

التحريات التقنية التي أنجزتها فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وكشف الأسلوب الإجرامي المعتمد. ليتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف التي أصدرت في حقه أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

وفي هذا السياق، جددت مصالح شرطة الشلف دعوتها للمواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعاملات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية. مع التأكيد على عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو رموز سرية خاصة بالتطبيقات البنكية أو البريدية، تفاديا للوقوع ضحية هذه الأساليب الإجرامية.