الشلف: توقيف مروجين وحجز أزيد من 930 وحدة خمر

تمكنت اليوم الإثنين مصالح الأمن الحضري السابع بالشلف من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 و37 سنة يقومان بحيازة وبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص بين أوساط الشباب على مستوى مدينة الشلف.

بعد مباشرة التحريات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما مع ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 939 وحدة من مختلف العلامات و الأحجام كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

إلى جانب حجز مبلغ مالي يقدر بـ 36900 د ج يعتبر من عائدات عملية البيع والترويج بعد استكمال التحقيق تم إنجاز ملفهما القضائي وإحالتهما أمام محكمة الشلف.