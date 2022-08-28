الشلف: توقيف مروجين وحجز 1020 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة الشلف من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و 28 سنة بتهمة التورط في قضية تخص ببيع و ترويج المهلوسات وسط الشباب بمدينة الشلف.

و حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن ولاية الشلف، فإن قضية الحال تمت على إثر إستغلال لمعلومات مفادها وجود شخصين بصدد إتمام صفقة إستلام كمية من المؤثرات العقلية.

و بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية تم توقيف المشتبه فيهما وسط المدينة وبحوزتهما 1020 قرص مهلوس، ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما عن قضية حيازة مؤثرات عقلية واحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.