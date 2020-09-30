الشلف: توقيف مروجين و حجز قرابة 29000 وحدة خمر

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف، من ضبط كمية جد معتبرة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع بطرق غير شرعية.

بلغت أزيد من 28900 وحدة من مختلف العلامات و الأحجام، وجاءت العملية على إثر استغلال معلومات وردت إلى علم عناصر الفرقة.

حيث تفيد بقيام أشخاص بتخزين و نقل وبيع لمشروبات كحولية بدون رخصة، وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية و مباشرة الأبحاث والتحريات، مكنت العملية من توقيف 4 أشخاص.

تترواح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وضبط كمية من الخمور تقدر بـ 28900 وحدة و3 سيارات سياحية تستعمل من قبل أفراد الشبكة في التنقل.

وبعد استيفاء ملف الاجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم على محكمة الشلف.