الشلف: توقيف مروجي المؤثرات العقلية وحجز 63 قرص

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بالشطية بالشلف، خلال الأسبوع المنصرم من توقيف شخصين تبلغ من أعمارهما 26 سنة.

وتم التوقيف عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين المؤثرات العقلية بمسكنهم العائلي لبيعها باستعمال دراجة نارية.

وأوقف الأمن المشتبه فيهما، وضبط كمية من الأقراص المهلوسة تقـدر بـ 63 قرص، ومبلغ مالي يعتبر من عائدات الترويج.

وتم إنجاز ملف جزائي عن قضية عرض ووضع للبيع على الغير مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بإستعمال مركبة (دراجة نارية).

وحسب أمن ولاية الشلف، اليوم الأربعاءـ فقد أحيل المشتبه فيهما بموجبه أمام محكمة الشلف.

وفي ذات السياق، قامت ذات المصلحة بتوقيف شخص يبلغ 26 سنة، مبحوث عنه بموجب أمر قضائي.

وتم توقيفه للممارسة غير شرعية لمهنة الصحة وبيع أدوية بدون رخصة، أنجز في حقه ملف جزائي، وأحيل أمام الجهات القضائية.