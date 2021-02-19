الشلف: توقيف مروجي المشروبات الكحولية وضبط 743وحدة خمر

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوادي الفضة أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة.

وكان هذا الأخير، يقوم بنقل وبيع المشروبات الكحولية بمدينة وادي الفضة وضواحيها على متن مركبة.

العملية تمت عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية لغرض بيعها بدون رخصة.

بعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومداهمة مكان تخزين و بيع المشروبات الكحولية ، تم توقيف المشتبه فيه.

وتم ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 607 وحدة من مختلف العلامات والاحجام مع حجز المركبة المستعملة في عمليات النقل والبيع.

وتم إنجاز ملف جزائي عن قضية حيازة ونقل مشروبات كحولية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، أحيل بموجبه أمام محكمة العطاف.

كما أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتنس شخصين أعمارهما 39 و 48 سنة.

وكانا الموقوفان يقومان ببيع المشروبات الكحولية عبر بلديات الجهة الشمالية للولاية.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود شخصين يقومان بنقل و بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات وإعداد خطة عمل، تم توقيف المشتبه فيهما، وضبط بحوزتهما 136وحدة من مختلف العلامات والأحجام.

أين أنجز في حقهما ملف جزائي حول قضية حيازة وبيع مشروبات كحولية، أحيلا بموجبه أمام محكمة تنس.