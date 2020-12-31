الشلف: توقيف مروجي المهلوسات وضبط 177 قرص

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشطية بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 20 و 21 سنة.

وحسب أمن ولاية الشلف، يقوم الموقوفان ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء مدينة الشطية.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 177 قرص مهلوس.

إضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في تنقلاتهما لترويج و بيع هذه السموم.

بعد استيفاء الملف الجزائي في حقهما عن قضية الإتجار الغير الشرعي في المؤثرات العقلية، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.