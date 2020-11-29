الشلف: توقيف مروجي المهلوسات وضبط 30 قرص

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سنجاس أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 22 و 24سنة.

يأتي هذا في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام لاسيما الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر إقليم الإختصاص.

ويقوم الشخصان الموقوفان ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء وسط مدينة الشلف.

وتمت القضية على إثر معلومات تفيد بوجود شخصين بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف السالفى الذكر وضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 30قرص مهلوس.

وبعد استيفاء الملف الجزائي في حقهما عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع،أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.