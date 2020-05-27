الشلف: توقيف مروجي مخدرات بتنس وحجز 1 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتنس ولاية الشلف من توقيف شخصين أعمارهما 40 و47 سنة وبحوزتهما كمية من المخدرات.

العملية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بتخزين المخدرات الكيف المعالج بمسكنه العائلي.

وبعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه أين ضبط بحوزته كيلو غرام من الكيف المعالج.

وأثناء التحقيق مع المشتبه فيه بمقرالفرقة تبين أن لديه شريك أخر في عملية الترويج.

ليتم إتخاذ الاجراءات للقانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيه الثاني .

لينجز في حقهما ملف جزائي بموجبه أحيلا أمام محكمة تنس، حول قضية حيازة المخدرات بغرض العرض وبيع.