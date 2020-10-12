الشلف: توقيف مروجي مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج

تمكن اليوم الإثنين عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 20 و 30 سنة يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف

عملية التوقيف تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات بصدد ترويجها بين أوساط الشباب وسط المدينة وبعد التدخل تم توقيف المشتبه فيهما وضبط 194 غرام من الكيف المعالج

كما تم حجز سيارة كانت تستعمل في تنقلاتهم بين أحياء المدينة لغرض ترويج هذه السموم ليتم إعداد الملف الجزائي في حق المشتبه فيهما عن قضية الحيازة و الإتجار في المخدرات وإحالتهما امام محكمة الشلف.