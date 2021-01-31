 الشلف: توقيف مروج الخمور وحجز 360 وحدة بالشطية

تمكن أمن الشلف، من توقيف شخص يبلغ 44 سنة، يقوم ببيع الخمور عبر البلديات على متن مركبة وبحوزته 360 وحدة.

وتمت العملية، عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية، لغرض بيعها بدون رخصة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه بإحدى نقاط المراقبة بإقليم الإختصاص.

وتم توقيف المركبة وإخضاعها لعملية التفتيش، حيث ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ360 وحدة خمر من مختلف العلامات والأحجام.

وقام الأمن باستكمال التحقيق وإنجاز ملف جزائي بحق المشتبه فيه عن قضية حيازة ونقل الخمور، وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة.