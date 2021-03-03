الشلف: توقيف مروج المشروبات الكحولية وحجز 346 وحدة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالشطية أمن دائرة أولاد فارس بالشلف، من توقيف شخصين تبلغ من أعمارهما 19 و35 سنة.

وحسب أمن ولاية الشلف، فقد كان الموقوفان يقومان بتخزين وبيع المشروبات الكحولية.

العملية تمت عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين المشروبات الكحولية، لغرض بيعها بدون رخصة بمسكنه العائلي.

وبعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيهما بذات المسكن.

وضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 346 وحدة من مختلف العلامات والاحجام.

وبعد إستكمال انجاز الملف الجزائي عن قضية حيازة ونقل مشروبات كحولية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، أحيلا أمام محكمة الشلف.

في السياق قامت ذات المصلحة بتوقيف شخصين تبلغ أعمارهما 27 و39 سنة، مطلوبين لدى الجهات القضائية.

ويتابع المتهمان في قضايا السرقة وحيازة المخدرات، لينجز في حقهما ملف جزائي بموجبه أحيلا أمام الجهات القضائية.