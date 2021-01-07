الشلف: توقيف مروج المشروبات الكحولية وحجز 1068 وحدة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بالشطية أمن دائرة أولاد فارس بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25سنة.

وكان الموقوف يقوم بنقل وبيع المشروبات الكحولية عبر بلديات الولاية على متن مركبة.

العملية تمت عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية لغرض بيعها بدون رخصة.

وبعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف المشتبه فيه بإحدى نقاط المراقبة بإقليم الإختصاص.

كما تم ضبط بحوزته كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 1068وحدة من مختلف العلامات و الاحجام.

وبعد إستكمال التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي بحق المشتبه فيه عن قضية حيازة ونقل مشروبات كحولية وعرضها بطريقة غير مشروعة.

وقد أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف، حيث صدر في حقه أمر إيداع.