الشلف: توقيف مروج المهلوسات والمخدرات  

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشطية بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36سنة.

وكان الموقوف يقوم ببيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة عبر أحياء المدينة.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية و المخدرات بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

بعد الاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيه، وضبط بحوزته كمية من والمؤثرات العقلية تقدر بــ 26 قرص مهلوس.

بالإضافة إلي كمية من المخدرات تقدر بـ 93.11 غ من الكيف المعالج.

وتم إنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية لغرض البيع، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.