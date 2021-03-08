الشلف: توقيف مروج المهلوسات والمخدرات عبر أحياء وشوارع مدينة أبو الحسن

تمكن أمن دائرة أبو الحسن بالشلف من توقيف ثلاثيني، يقوم بحيازة وبيع المهلوسات والمخدرات عبر أحياء وشوارع مدينة أبو الحسن.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مفادها قيام شخص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب بذات البلدية.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم توقيف المشتبه فيه ببلدية أبو الحسن، وضبط بحوزته على 2.7 غرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى 20 قرص مهلوس، وكذا سلاح أبيض (كيتار) يستعمل في تقطيع وتهيأة المخدرات لغرض البيع، مع مبلغ 8500 دج.

وأنجز في حق السالف الذكر ملف جزائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية ومخدرات لغرض البيع، أحيل بموجبه أمام محكمة تنس.