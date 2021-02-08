الشلف: توقيف مروج المهلوسات وضبط 20 قرص

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتنس، ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة مسبوق قضائيا.

وحسب أمن الشلفـ يقوم هذا الأخير ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء مدينة تنس.

وتمت القضية على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وتم توقيف المشتبه فيه متلبسا، وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 20 قرص مهلوس، وأداة تقطيع (كيتار).

ولكون سالف الذكر معروف في قضايا مماثلة، تم إنجاز ملف جزائي عن حيازة المؤثرات عقلية، أحيل بموجبه أمام محكمة تنس.