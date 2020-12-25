الشلف: توقيف مروج المهلوسات وضبط 23 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سنجاس أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 31سنة.

ويقوم الموقوفين ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء وسط مدينة الشلف.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

بعد الاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، تم توقيف السالف الذكر وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 23 قرص مهلوس.

بعد استيفاء الملف الجزائي في حقه عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.