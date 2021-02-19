الشلف: توقيف مروج المهلوسات وضبط 520 قرص

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة.

ويقوم هذا الأخير، ببيع و ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر مدينة الشلف.

العملية تمت بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بوجود شخص يروج المؤثرات العقلية عبر أحياء وشوارع المدينة.

بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تكثيف التحريات، تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته على 520 قرص مهلوس.

وتم تحويله، لينجز ملف جزائي عن قضية حيازة والاتجار بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.