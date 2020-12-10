الشلف: توقيف مروج المهلوسات وضبط 568 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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الشلف: توقيف مروج المهلوسات وضبط 568 قرص مهلوس
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس  بأمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 38سنة.

وحسب أمن ولاية الشلف، يقوم الشخص الموقوف ببيع وترويج  الأقراص المهلوسة عبر أحياء مدينة الشلف.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب بوسط المدينة.

وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية اللازمة تم توقيف السالف الذكر.

وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 568 قرص مهلوس كان يحملها داخل كيس بلاستيكي أسود.

بعد استيفاء الملف الجزائي عن قضية الترويج والمتاجرة في المؤثرات العقلية ،أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف، صدر بحقه أمر إيداع.

كما تمكنت ذات المصلحة من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة وضبط بحوزته أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وأنجز في حقه ملف جزائي عن قضية حيازة أسلحة بيضاء مختلفة بدون مبرر شرعي، أحيل أمام محكمة الشلف، صدر بحقة أمر إيداع.


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