الشلف: توقيف مروج المهلوسات وضبط 74 قرص

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن الشلف من توقيف شخص يبلغ 41 سنة، يقوم ببيع وترويج الأقراص المهلوسة.

يأتي هذا في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام لاسيما الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر إقليم الإختصاص.

القضية تمت على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها بمدينة الشلف.

بعد الاتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية اللازمة، تم توقيف سالف الذكر وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 74 قرص.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 4500 دينار جزائري يعتبر من عائدات عملية البيع.

وبعد استيفاء الملف الجزائي في حقه عن قضية المتاجرة في الاقراص المهلوسة،أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف.