الشلف: توقيف مروج المهلوسات وضبط 93 قرص مهلوس

تمكن عناصر أمن دائرة الشلف من توقيف شخص يبلغ 20سنة ، يقوم ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء مدينة الشلف.

يأتي هذا في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام لاسيما الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر إقليم الإختصاص.

وتمت القضية على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب بوسط المدينة.

بعد الاتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية، تم توقيف السالف الذكر وضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 93 قرص مهلوس.

وكان هذا الاخير بصدد ترويج المهلوسات في أوساط الشباب بالمدينة.

وبعد استيفاء الملف الجزائي في حقه عن قضية حيازة وعرض للبيع للمؤثرات العقلية.

وأحيل بموجبه أمام محكمة الشلف، صدر في حقه أمر إيداع.