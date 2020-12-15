الشلف.. توقيف مروج مخدرات وحجز أزيد من 700 قرص مهلوس

تمكنت اليوم الثلاثاء، مصالح أمن دائرة الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، يقوم ببيع وترويج الأقراص المهلوسة.

وتمكنت ذات المصالح، من حجز 707 قرص مهلوس.

وتمت عملية التوقيف والحجز على إثر معلومات مفادها وجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها بمدينة الشلف.

وبعد التحري في القضية تم توقيف المعني وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ707 قرص مهلوس.

ليتم تحويل المعني إلى مقر المصلحة من أجل التحقيق.

أين تبين أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا في عدة قضايا مختلفة.

وبعد استكمال التحقيقات، تم إنجاز الملف الجزائي في حق المعني، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير شرعية قبل إحالته أمام وكيل الجمهورية محكمة الشلف.