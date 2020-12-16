الشلف: توقيف مروج مخدرات وحجز 70.10 غ كيف معالج

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي بسنجاس، أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة.

يأتي هذا في إطار مكافحة مختلف أشكال الإجرام، لاسيما الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر إقليم الإختصاص.

وكان الشخص الموقوف يقوم ببيع وترويج المخدرات عبر إحدى بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف.

وتمت عملية القبض على إثر معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته كمية من المخدرات بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية، تم توقيف السالف الذكر وضبط بحوزته كمية من المخدرات تقدر بـ70.10 غرام من الكيف المعالج.

وبعد استيفاء الملف الجزائي بحق المشتبه فيه عن قضية حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة للعرض والترويج، أحيل أمام محكمة الشلف.