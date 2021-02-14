الشلف: توقيف مروج مخدرات وضبط 82 غرام من الكيف المعالج

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية قالول بأبو الحسن، أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة.

وكان هذا الأخير يقوم ببيع وترويج المخدرات عبر بلديات و أحياء مدينة أبو الحسن.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شخص بصدد نقل كمية من المخدرات لغرض ترويجها.

على الفور، بعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإعداد خطة عمل كللت بتوقيف المشتبه فيه.

وضبط بحوزته 82 غرم من الكيف المعالج ومبلغ مال يقدر بـ 29000 دج يعتبر من عائدات البيع.

كما تم حجز سلاح أبيض (كيتار) يستعمل في تقطيع هذه السموم لغرض البيع.

لينجز في حقه ملف جزائي حول قضية حيازة مخدرات لغرض الترويج أحيل بموجبه أمام محكمة تنس.