الشلف: توقيف مروج مشروبات كحولية وحجز 1872 وحدة خمر

قامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPj بحي بن سونة بالشلف بتوقيف مروج مشروبات كحولية وحجز 1872 وحدة خمر .

وتمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي بن سونة هذا الأسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة.

وحسب ذات الجهة الأمنية، فقد تم أيضا حجز 1872 وحدة خمر من مختلف الأنواع و العلامات.

وتمت العملية عقب الحصول على معلومات، مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية، متخذا مسالك فرعية لتفادي الأمن.

وأسفرت العملية عن توقيف شخص بالمدخل الشمالي لمدينة ام الدروع في حدود الساعة الثالثة صباحا على متن شاحنة صغيرة.

وعثر بصندوقها الخلفي بعد تفتيشها على الكمية المذكورة، بعد استكمال التحري في القضية احيل المشتبه فيه أمام محكمة الشلف.