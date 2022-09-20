الشلف: توقيف مروج وحجز 1600 وحدة خمر مهيأة للتسويق

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية على مستوى حي بن سونة بالشلف، من توقيف مروج يبلغ من العمر 38 سنة يقوم بنقل و تخزين وبيع المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن هذه العملية النوعية تمت بعد ورود معلومات معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل و تخزين كمية من المشروبات الكحولية بغرض بيعها دون رخصة.

وبعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيه على متن مركبة محملة بكمية من الخمر 1000 وحدة و مواصلة للتحريات تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 600 وحدة من مختلف العلامات و الأحجام على متن مركبة ثانية مهيأة للنقل و توزيع.

وبعد إستكمال الإجراءات تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه عن قضية تخص حيازة ونقل مشروبات كحولية و عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة واحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.