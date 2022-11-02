الشلف: توقيف مروج وحجز 862 قارورة خمر

أوقفت، مصالح أمن دائرة الشلف، مروج مشروبات كحولية في عملية تم خلالها حجز على 862 قارورة خمر من مختلف العلامات والأحجام مخزنة داخل مسكنه العائلي.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف والحجز تمت على إثر ورود معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية بمسكنه العائلي وبعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيه و حجز 862 وحدة خمر.

بالإضافة إلى مبلغ مالي 47 ألف دج من عائدات البيع و الترويج، ليتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الشرطة و إنجاز ملف جزائي في حقه وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.