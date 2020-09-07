الشلف: توقيف مروّجين وحجز أزيد من 630 وحدة خمر في الشطية

تمكن اليوم الإثنين عناصر الأمن الحضري الأول التابع لإقليم بلدية الشطية من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 26 و36 سنة.

كانا يقومان بحيازة وبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص بين أوساط الشباب على مستوى مدينة الشلف.

بعد مباشرة التحريات أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهما مع ضبط كمية من المشروبات الكحولية.

والتي قدرت بـ 639 وحدة من مختلف العلامات و الأحجام كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

إضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ 12.300 د ج من عائدات عملية البيع والترويج.

وبعد تم إستكمال الاجراءات الجزائية وإحالة المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف.