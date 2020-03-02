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الشلف: توقيف مروّجي المهلوسات وحجز أزيد من 300 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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الشلف: توقيف مروّجي المهلوسات وحجز أزيد من 300 قرص مهلوس
بقلم رشيد مشورب

أوقف عناصر الشرطة بالشلف 3 أشخاص تترواح أعمارهم بين 20 و30 سنة يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد احياء المدينة.

العملية إثر استغلال لمعلومات تفيد بقيام شخص يقوم بترويج و بيع مؤثرات عقلية في اوساط الشباب

أين أسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وبحوزتهم كمية من الحبوب المهلوسة قدرت بـ 332 قرص.

وخلال العملية تم حجز 25غ من الكيف المعالج إضافة إلى ومبلغ مالي .

بعد استكمال ملف الاجراءات أحيلوا على محكمة الشلف التي خصت شخص واحد بأمر ايداع فيما وضع الاثنين الاخرين تحت المراقبة القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=783227

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