الشلف..توقيف مروّج المشروبات الكحولية وضبط 1130 وحدة 

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة تنس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، يقوم ببيع وترويج المشروبات الكحولية دون رخصة، على مستوى إحدى بلديات الجهة الشمالية للشلف.

وحسب بيان أصدرته خلية الاعلام والاتصال، بأمن الشلف، فإن العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها قيام شخصين بترويج المشروبات الكحولية انطلاقا من مقر سكن أحدهما.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية، كللت نتائجها بتوقيف أحد المشتبه فيه، و ضبط 1130 وحدة من مختلف الأحجام والعلامات.

بالاضافة إلى ضبط سلاح أبيض محظور، وصاعق كهربائي.

فيما يبقى شريك الموقوف، والبالغ من العمر 29سنة، في حالة فرار.

وتم استيفاء الملف الجزائي عن قضية المتاجرة في المشروبات الكحولية بدون رخصة.

بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض دون مبرر شرعي و صاعق كهربائي، وأحيل المشتبه فيه على محكمة تنس.