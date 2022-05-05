الشلف: توقيف مروّج بحوزته 10 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة متلبسا بحيازة 10 كلغ من المخدرات. بصدد بيعها عبر إقليم الولاية.

وجاءت عملية التوقيف والحجز حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية. على إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن. مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بصدد بيعها و ترويجها عبر إقليم الإختصاص.

وبعد التدخل والتحري تم توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة 10 كلغ من الكيف المعالج. في عملية تم خلالها حجز دراجة نارية كان يستغلها المعني في تنقلاته. قبل إستكمال ملف الإجراءات الجزائية وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.